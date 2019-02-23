Emre Altuğ kimdir? Güldür Güldür Şov kadrosundaki Emre Altuğ kaç yaşında?

Güldür Güldür Şov ekibinde yer alan Emre Altuğ 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Geçmişte birçok film ve dizide rol alan Emre Altuğ ilk kez Güldür Güldür şov gibi bir tiyatro tarzı komedi programında boy gösterecek. Peki Emre Altuğ kimdir?

Emre Altuğ yeni sezona başlayacak olan Güldür Güldür de rol almaya başladı. Emre Altuğ’un kariyeri ve özel hayatına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Manken Çağla Şikel ile 7 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren ancak dostluklarını halen sürdüren ünlü pop şarkıcı Emre Altuğ son dönemde Güldür Güldür şov ile tekrar adından söz ettiriyor. Peki, Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında?

EMRE ALTUĞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde ev hanımı anne ve diş hekimi babanın 2. oğlu olarak İstanbul‘da dünyaya geldi.

Çocukluğu Levent ve Akatlar‘ da geçti. İlkokulu Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu‘nda bitiren Altuğ, eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesinde devam etti.

Ortaokuldan itibaren tüm ilgisi koro, gitar vetiyatroya yönelen Emre Altuğ, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

90’lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başladı. Vokallik yaptığı sırada tiyatrodan da uzak kalmayan Altuğ, o dönem 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu‘nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

2000 yılı tiyatro sezonunda Haldun Dormen tarafından sahnelenen, başlıca rollerinde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün‘ün yer aldığı geniş bir kadroya sahip olan “Bir Kış Öyküsü” müzikalinde oynadı.

1998 yılında Topkapı Müzik‘le ilk albümünü yapmak üzere anlaştı. İki yıl süren çalışma sonunda “İbret-i Alem” ortaya çıktı. “İbret-i Alem”in 1999 yılındaki başarısyla beraber, 100’den fazla konser verdi. Şırnak, Silopi‘de verdiği konserle ilk konser veren sanatçı ünvanını kazandı.