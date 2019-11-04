Emre Altuğ oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı gözler Çağla’yı aradı

Evliliklerini sürdüremeyerek ayrılık kararı alan ünlü çiftlerin çocuklarının özel günlerinde bir araya gelmelerine aşinayız. Bu isimler arasında Emre Altuğ ve Çağla Şıkel de var. Sonlandırdıkları evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuk sahibi olan çift onların okullarında gerçekleştirdikleri özel etkinliklere birlikte katılmaya özen gösterirken çocuklarının doğum günlerini de yine birlikte kutluyorlar.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Ancak her ne olduysa geçen sene Emre Altuğ’u vuran rahatsızlık bu sene de Çağla Şıkel’i vurdu. Emre Altuğ Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzey’in doğum günü kutlamasına eski eşi Çağla Şıkel’in rahatsızlığından dolayı katılamadığını; “Bu sene Kuzey doğum gününü en yakın arkadaşı Demir’le ortak kutladı. Annemiz maalesef rahatsız olduğu için katılamadı” notuyla duyururken akıllara Çağla’nın geçen yıl Kuzey’in doğum gününde attığı o mesaj geldi.

Emre Altuğ geçen seneki doğum gününe katılamamış, Çağla da; “Oğlum… Kuzey’im… Canımın yarısı… İyi ki doğdun , seni çok seviyoruz… Babamız son dakika hastalandı onsuz kutladık, geçmiş olsun…” mesajını atmıştı. Böylelikle Kuzey doğum günlerinden birini babasız birini de annesiz kutlamış oldu.