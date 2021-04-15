Emre Altuğ’a doğum günü sürprizi

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015 yılında boşanma kararı almıştı. Ancak Şıkel ve Altuğ, çocukları için sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Emre Altuğ dün de 51. yaşını bastı. Eski eşi Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey’le şarkıcıya sürpriz yaptı. Uzay ve Kuzey elinde pastayla babasının yanına gelince Altuğ kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sürpriz karşısında çok sevinen Altuğ, oğullarını öperek teşekkür etti. Şıkel’in kameraya aldığı o anları Emre Altuğ, Instagram hesabından paylaştı.