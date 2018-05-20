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Emre Altuğ’dan evlilik açıklaması: Çağla ile yeniden…
Emre Altuğ’dan evlilik açıklaması: Çağla ile yeniden…
Magazin muhabirleri tarafından Bebek'te görüntülenen şarkıcı Emre Altuğ, eski eşiyle yeniden evlilik masasına oturup oturmayacağına dair soruları yanıtladı.
Magazin 20 Mayıs 2018 - 08:40

Altuğ, “Hiçbir zaman evliliğimden pişman olmadım, tam aksine çok mutlu bir evlilik yaşadım” dedi. Şarkıcı, Şıkel'in “Bir kez daha evlenirsem tekrar Emre ile dünya evine girerim” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise eski eşini hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama yaptı.

“BANA YETİYOR”

Kafasında evliliğin olmadığını ifade eden Altuğ, “Benim öyle bir düşüncem yok. Şu an evlilik düşünmüyorum. Geçmişte evlilik ve bir çocuğum daha olsun istiyordum ama şu an düşünmüyorum. Benim iki çocuğum var, onlar bana yetiyor” dedi.

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