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Emre Aşık: Bu evlilik tamamen bir kumpastır
Emre Aşık: Bu evlilik tamamen bir kumpastır
Eski Milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Emre Aşık yaptığı açıklamada, "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım" dedi.
Magazin 30 Eylül 2020 - 16:39

Eski Milli futbolcu Emre Aşık, tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

“HATA YAPTIM”

Emre Aşık, ailesi, avukatları, bakıcılar, okul öğretmenleri ve kendisinin Yağmur Aşık tarafından defalarca tehdit edildiğini iddia ederek şunları söyledi:

“*Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım. Hatalıyım ama ardından bu süre zarfında etrafım boşaltıldı ve yalnız bırakıldım. Bu planlı ve bilinçli bir şekilde yapıldı.

*İtibarım yerle bir oldu. Yerle bir etmeye çalıştılar ben de en sonunda sizin gibi adıma düzenlenen cinayet planıyla hayretler içinde şahit oldum. Yanlış bir evlilik yaptım ve bunun bedelini ağır şekilde ödedim. Ancak bunu çocuklarımın ödemesine asla izin vermeyeceğim”.

FOTO: DHA

Türkiye Cumhuriyeti Devletine, hükümetine, adaletine ve kolluk kuvvetlerine güveninin tam olduğunu vurgulayan Aşık, “Haklı olduğum davada adaletin en kısa zamanda tecelli edeceğine inanmaktayım” dedi. (DHA)

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