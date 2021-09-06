Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı

Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık’ın çekişmeli boşanma davası sona erdi. Çiftin 8 yıl süren evlilikleri boşanmayla noktalandı. Mahkeme üç çocuğun velayetini baba Emre Aşık'a verildi.

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Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı.

Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.

Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık’a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, “Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor. İlerisi için çok umutluyum. ” dedi.