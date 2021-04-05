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Yağmur Aşık’ın talebi reddedildi

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Davanın bugün görülen duruşmasında tanıklar dinlendi. Mahkeme, Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddetti.

Güncellenme: 13:30, 05/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Yağmur Aşık’ın talebi reddedildi

İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Yağmur Aşık ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

Duruşmada Emre Aşık’ın getirdiği iki tanık dinlendi. Duruşma sonrasında Emre Aşık’ın avukatı karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık’ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı.

3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile üçüncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:16,