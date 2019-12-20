Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında karar: Çocuklar Emre’de kaldı

Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'ın iki çocuğuna da şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Çocukların vücudundaki morlukları gören okul yönetimi, bu morlukların fotoğrafını çekip mahkemeye delil olarak sundu. Çocukların velayeti anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Aşık çiftinin çocuklarına artık babaları Emre Aşık bakacak...

“Magazin Noteri” programında, Yağmur Sarnıç’ın 4,5 yaşındaki kızını darp ettiğine dair adli raporlar yayınlandı.

ÇOCUKLARA ŞİDDET BELGELENDİ

Çekişmeli boşanma süreci yaşayan ikilinin çocukları konusunda birbirlerini suçladığı belirtildi.

Okul yönetimi çocukların vücudundaki morlukları farkederek devreye girdiği olayda, annelerine giden Erol ve Elvin’in darp edildiği belgeleyerek, kolluk kuvvetlerine ve Emre Aşık’a bildirdi. Emre Aşık, bunun üzerine çocuklarının velayetini almak için mahkemeye başvurdu ve Aşık’ı haklı bulan mahkeme iki çocuğunda velayetini tamamen babaya verdi.

“ANNEMİN CANI BENİ DÖVMEK İSTEMİŞ”

Tutanakta yer alan ifadelere göre, 25 Aralık tarihinde okula belirgin morluklarla gelen üç buçuk yaşındaki kızlarının yüzünün de şiş olduğu tespit edildi. Öğretmenlerin durumu çocuğa sorması üzerine, “Annemin canı beni dövmek istemiş” diyerek cevap verdi.

Kayda alınan görüntüler ise mahkemeye delil olarak sunuldu. Mahkeme, çocuklarını sadece hafta sonu görebilen Yağmur Aşık’ın bu hakkını da elinden aldı.