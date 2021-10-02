Emre Aşık-Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme: Savcı ceza istedi

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası ile Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, sanıkların 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

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Düzce’de 15 Mart 2020’de Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur ile yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç’ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık’ı öldürmesini istediğini iddia etti. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Tutuksuz yargılanan 3 sanık dünkü duruşmaya katılmadı. Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur’un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki ismin de berat etmesi talebinde bulundu. Emre Aşık’ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

GÖMMEK İÇİN YER ARADIKLARINI VURGULADI

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarının kasten adam öldürme suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğu ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılarak bu suç kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.

4 KASIM’A ERTELENDİ

Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık’ı öldürmek için plan yapan Baycan Şenürek’in de aynı suçtan yargılanması istendi. Duruşma 4 Kasım’a ertelendi. (DHA)

