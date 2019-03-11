Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasındaki gerilim sürerken çok farklı suçlamalar da gündeme geliyor. Emre Aşık tarafından yapılan açıklamaların ardından Yağmur Aşık'ın hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık kimdir? İşte hayatı...

Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık magazin gündeminden düşmüyor. Yağmur Aşık’ı tanımayanlar ne iş yapıyor merak ediyor. Peki Yağmur Aşık kimdir? Gündemin ilk sıralarında yer alan ismin hayat hikayesi…

YAĞMUR AŞIK KİMDİR?

Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile dünyaevine girmiştir. 26 yaşında olan Yağmur Aşık'ın mesleği ise iç mimarlıktır. Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00’daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi’nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale’ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi.

Yağmur Aşık 2017’de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.