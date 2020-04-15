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Emre Aydın saçlarını eşine emanet etti
Emre Aydın saçlarını eşine emanet etti
Bir aydan fazladır evinde kendini izole eden Emre Aydın, uzun süredir evden çıkmadığı için berbere gidemiyor ama saçlarını eşi Eda Köksal Aydın’a emanet etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Nisan 2020 - 10:45

Karantina günlerinde evden çıkamayan ve berbere gidemeyen Emre Aydın’ın saç tıraşını eşi Eda Köksal Aydın üstlendi. Saç kesimi sırasında eğlenceli anlarını video çekerek takipçileriyle paylaşan Emre Aydın, sonuçtan çok memnun olduğunu da dile getirdi. Eşinin saç kesimi konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyen Aydın: “Aslında çok korkarak oturdum koltuğa ama çok memnun kalktım. Eda bu zamana kadar en beğendiğim kesimlerden birini yaptı diyebilirim, sanırım ekipmanlarımızı alarak ara makas bile atmaya başlayacağız” diyerek saçının son halini de takipçileriyle paylaştı.

 