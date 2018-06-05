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Emre Aydın tweet hırsızlarına isyan etti
Emre Aydın tweet hırsızlarına isyan etti
Şarkıcı Emre Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkalarının tweetlerini kopyalayanlara isyan etti.
Magazin 5 Haziran 2018 - 12:47

Şile’de geçirdiği tekne kazası sonrasında kaybolan ve uzun süren aramaların ardından cansız bedenine ulaşılan şarkıcı Onurcan Özcan’ın ölümü özellikle müzik dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Pek çok ünlü şarkıcı bu ölümle ilgili paylaşımlarda bulunurken Emre Aydın konuyla ilgili olarak dikkat çekici bir noktaya parmak bastı. Yaptığı taziye paylaşımının bile başkaları tarafından kopyalandığını söyleyen Aydın, konuyla ilgili duyduğu üzüntüyü şu tweetiyle duyurdu.

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