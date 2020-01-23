Emre Aydın, “Sezen Aksu yönetimi muhteşem”

Sözü Tahir Paker’e, müziği ise Burhan Bayar’a ait olan ‘Yalnızım Dostlarım’ isimli şarkının bir kısmını İsveç’te, bir kısmını ise kendi aranjörüne aranje ettiren Emre Aydın, şarkıyı seslendirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

TÜRKÇE BİLMEYEN EKİPLE ÇALIŞTIM !

Yeni şarkın herkesin kalbine taht kurmuş bir beste, çalışmalar nasıl gitti, süreç nasıl gelişti?

Şarkı herkesin hemen hemen çok sevdiği, beğendiği ve bildiği daha önce duymuş olduğu bir şarkı. Benim aklımın bir köşesinde bir gün cover’lasam diye düşündüğüm bir şarkıydı. Bir proje olarak gelişmedi aslında, ben bu şarkıyı biliyorum diye de bu işe girişmedim. Başka bir şarkıyı düşünürken bu süreç beni buraya getirdi diyebilirim. Evet şimdi yaparsak iyi olur dedim. Kendimi söz yazarı ve besteci olarak görürüm her zaman, ama dinleyici olarak gördüğümde farklı tarzda cover’lar görürsem heyecanlanıyorum, dinlemek istiyorum. ekstra olarak biraz daha zor olsun deyip tek kelime Türkçe bilmeyen insanlarla çalıştım. Onlar nasıl bakıyor olaylara diye biz çünkü çok yakınız yani bizim kültürümüzde var alıştık çocukken duyuyorduk, bir İsveç ve Türk yapımı oldu 5-6 kişinin dahil olduğu bir proje oldu en sonunda benim yerli ekibim kurtardı şarkıyı.

KENDİ BESTELERİME 3, BU ŞARKIYA 30 ENERJİ HARCADIM!

2 tane şarkı vardı aklımda güzel olur dediğim bir tanesi buydu, diğerini söylemeyeyim ilk bunu rica ettik, eser sahiplerinden, onlar da izin verdiler. Çok zor bir şarkı aslında, normalde kendi bestelerimi düzenlerken 3 enerji harcadıysam, bu şarkıya 30 enerji harcadım. Hakikaten çok zorlandığım bir şarkı oldu. Kendimi bir albüm yapmış gibi hissediyorum.

“SEZEN AKSU YÖNETİMİ MUHTEŞEM!”

Yeni yönetimi ile Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği yani kısa adıyla (MSG) ve telif hakları ile ilgili neler düşünüyorsunuz ?

Candan Erçetin ve Sezen Aksu döneminde gelen yönetim, bence doğru işler yapıyor. Herkes çok beğeniyor, ben MSG ile gün içerisinde defalarca iletişime geçmiş birisi olarak Türkiye’nin en iyi çalışan yönetimlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir şirket ile çözemediğimiz bir problem vardı MSG hemen çözdü. Bunu 5 sene önceki yönetimde çözmeniz mümkün değildi.

BİZİM YERİMİZE ÇEVREMİZ DÜŞÜNÜYOR ZATEN !

Çok mutlu bir evliliğiniz var. Eda Hanım’la nasıl gidiyor Her şey yolunda mı?

Çok iyi gidiyor beraber çalışıyoruz. Gayet iyiyiz en son klibimiz de yine yorduk Eda’yı. Beraber çalışırız. Beraber değerlendiriyoruz o iç mimar biliyorsunuz. Zaten onun işi onun çok vaktini alıyor bir şekilde bana da destek olmaya çalışıyor hemen her konserime de geliyor. Çocuk konusunu da herkes soruyor. Ama biz hiç düşünmüyoruz. Bu konuyla alakalı herhangi bir şey düşünmüyoruz yani. Bizim yerimize çevremiz düşünüyor zaten, öyle bir zamanımız da yok.