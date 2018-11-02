Emre Bey, 9 Mayıs 1997 doğumludur. 2015 yılında Aşk Zamanı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Emre Bey hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Emre Bey kimdir? Emre Bey nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde, Arda karakterini canlandıran Emre Bey hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Emre Bey kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EMRE BEY KİMDİR?

Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi almıştır. 2015 yılında yayınlanan Aşk Zamanı adlı dizide canlandırdığı Can karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Kanal D’de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde ise TRT 1 de yayınlanan baş rollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Arda karakterine hayat veren Emre Bey, 1.78. metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Emre Bey’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Kıvanç) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Zamanı (Can) (TV Dizisi)