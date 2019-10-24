Emre Karayel hem yazdı hem fotoğrafladı

İşleri gereği sürekli olarak uçakla yolculuk eden ünlü isimler zaman zaman bu yolculuklar sırasında karşılaştıkları rahatsız edici durumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu tarz bir paylaşıma imza atan son isim oyuncu Emre Karayel oldu. Biten bir uçak yolculuğu sonrasında henüz anons gelmeden kemerlerini çözen ve uçağın kapıları açılmadan ayağa kalkıp kabinin içerisinde hareket etmeye başlayan yolculardan duyduğu rahatsızlığı satırlara döken Karayel, bununla da kalmayıp çektiği fotoğrafla bu yolcuları takipçileriyle paylaştı. Emre Karayel yaşadığı rahatsızlıkla ilgili şunları yazdı:

“Uçağın tekerleri yere değer değmez emniyet kemerini açmak, kapılar açılmadan ayağa kalkıp bavullarla itiklemek neyin kafasıdır çözemedim arkadaş! Bir el atın kurban olam”