Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Emre Karayel hem yazdı hem fotoğrafladı
Emre Karayel hem yazdı hem fotoğrafladı
Oyuncu Emre Karayel uçak yolculuğu tamamlanmadan kabin içinde hareket etmeye başlayan sabırsız yolcular ve onlara dair rahatsızlığını paylaştı.
Magazin 24 Ekim 2019 - 14:17

İşleri gereği sürekli olarak uçakla yolculuk eden ünlü isimler zaman zaman bu yolculuklar sırasında karşılaştıkları rahatsız edici durumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu tarz bir paylaşıma imza atan son isim oyuncu Emre Karayel oldu. Biten bir uçak yolculuğu sonrasında henüz anons gelmeden kemerlerini çözen ve uçağın kapıları açılmadan ayağa kalkıp kabinin içerisinde hareket etmeye başlayan yolculardan duyduğu rahatsızlığı satırlara döken Karayel, bununla da kalmayıp çektiği fotoğrafla bu yolcuları takipçileriyle paylaştı. Emre Karayel yaşadığı rahatsızlıkla ilgili şunları yazdı:

“Uçağın tekerleri yere değer değmez emniyet kemerini açmak, kapılar açılmadan ayağa kalkıp bavullarla itiklemek neyin kafasıdır çözemedim arkadaş! Bir el atın kurban olam”