Emre Karayel: Kuzenler buluşması

Oyuncu Emre Karayel, oğlu ve kuzeniyle birlikte objektif karşısına geçti. Karayel, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine, "Kuzenler buluşması" notunu düştü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘El Değmemiş Aşk’, ‘Düğüm Salonu’, ‘Söz Vermiştin’, ‘1 Erkek 1 Kadın’ ve ‘Son Yaz’ gibi yapımlarla tanınan oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında iç mimar Gizem Demir ile nikâh masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Karayel, 3 ay önce de ilk bebeği Can’ı kucağına aldı.

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki oyuncu, oğluyla birlikte fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Emre Karayel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda minik oğlu Can’ı ve kuzenini kucağına alarak verdiği pozu yayınladı.

Karayel paylaşımına “Kuzenler buluşması… Zenginlik nedir ki? Erkekler günü…” notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 4 binden fazla beğeni aldı.