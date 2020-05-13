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Emre Kınay, “Aktör cinsiyetsizdir”
Emre Kınay, “Aktör cinsiyetsizdir”
Bir programa konuk olan oyuncu Emre Kınay, "Rolünüz için soyunur musunuz?" sorusuna "Seyirci tahammül edebilirse soyunurum" diyerek esprili bir cevap verdi.
Magazin 13 Mayıs 2020 - 14:46

Oyuncu Emre Kınay,  Haber Global ekranlarında yayınlanan bir programın konuğu oldu.Gündem yaratacak açıklamalarda bulunan Emre Kınay, “Rol için soyunur musunuz?” sorusuna da cevap verdi.

“SEYİRCİ TAHAMMÜL EDERSE SOYUNURUM”

“Emre Kınay, program sunucusunun “Rolünüz için soyunur musunuz?” sorusunu “Seyirci tahammül edebilirse soyunurum” diyerek espriyle cevap verdi. Ardından da Kınay sözlerine şu şekilde devam etti, “Aktörün yaptığı iş hayatın kesitini çıkarmaktır. Aktör cinsiyetsizdir. Köpeği de canlandırabilirsiniz, eşcinseli de canlandırabilirsiniz, 30 yaşındayken 60 yaşındaki birini de canlandırabilirsiniz” diyerek yanıtladı.

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Son güncelleme: 14:47 - 13.05.2020