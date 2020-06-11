Emre Kınay ortalığı karıştırdı

Sevgilisiyle olduğu esnada dışarıda kayıt yapan basın mensuplarını gören Emre Kınay, sinirlenip bağırmaya başladı. Konuşmakta güçlük çektiği görülen oyuncu küfür ve hakaretler savurdu.

MEKANIN SAAT 24.00’DA KAPALI OLMASI GEREKİYOR

Bir muhabirinin “Saat 12’yi geçti hala mekandasınız” sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Emre Kınay, “Sana mı soracağım?” diyerek bağırmaya devam etti. Geçtiğimiz günlerde normalleşme adımları sonrasında açılan restoran ve kafeler için yeniden bir düzenlemeye gidilmiş, lokanta, kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştı.

BASIN MENSUPLARINA HAKARET EDEN EMRE KINAY ŞİKAYETÇİ OLDU!

Basın mensubuna defalarca hakaret içerikli ifadeler kullanan Emre Kınay, “Polis çağır” diyerek herkesi bir kez daha şaşırttı. Kınay’ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Emre Kınay ve sevgilisi mekandan iki ayrı taksiyle ayrıldı. Karaköy’deki polis merkezine giden Emre Kınay kendisini görüntülemeye çalışan medya mensuplarından şikayetçi oldu.