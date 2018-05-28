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Emre Kınay’dan ‘öldü’ iddialarına videolu cevap geldi
Emre Kınay’dan ‘öldü’ iddialarına videolu cevap geldi
Oyuncu Emre Kınay hakkında çıkan 'öldü' iddialarına cevap verdi. Kınay, "Bu iletiye gelince hangi şuursuz nasıl bir niyetle yazdı hiç anlamadım..." ifadelerini kullandı.
Magazin 28 Mayıs 2018 - 20:48

Son olarak “Sevda’nın Bahçesi” dizisiyle ekranlara gelen Emre  Kınay’ın öldüğü iddia edilmişti. 48 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan  haberlere Instagram sayfasından bu sözleriyle açıklık getirdi.

Emre Kınay’ın açıklaması şöyle:

“ÖNEMLİ; Sabahtan bu yana can arkadaşlarımdan gelmişti bu bana ama  ciddiye almadım. Ama sizden her dakika artarak gelen mesajlara  açıklama olarak yazıyorum… Ölmedim Yaşıyorum Allah beni önce
kızıma bağışladığı sürece de yaşayacağım. Bu iletiye gelince hangi  şuursuz nasıl bir niyetle yazdı hiç anlamadım…İlgi alakanıza çok  teşekkürler ederim. sevginize karşılıksız değil ben de hepinizi seviyorum. Sevgi ve Saygılarımla”

 

Son güncelleme: 06:50 - 29.05.2018
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