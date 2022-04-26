Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı

Beyoğlu'ndaki bir mekanda arkadaşıyla yemek yerken kendisini görüntüleyen muhabire hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanan oyuncu Emre Kınay hakkında karar verildi.

Hayati ARIGAN

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Oyuncu Emre Kınay 10 Haziran 2020’de Beyoğlu Cihangir’de arkadaşıyla yemeğe gitti. Kınay, mekan çıkışında kendisini görüntüleyen muhabirle tartışınca karakolluk oldu. Kınay'ın kendisine hakaret ettiğini söyleyen kameraman Mustafa Ağdağ karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Emre Kınay hakkında, ‘hakaret’ suçundan dava açıldı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya taraflar katılmadı. Duruşmada ifade veren müşteki Mustafa Ağdağ’ın avukatı, sanık Emre Kınay’ın haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Emre Kınay’ın avukatı Yasemin Kumbaracıbaşı da yaptığı savunmada, maksatlı bir haber yapıldığını söyleyerek, “Burada itibar suikastı yapılmıştır. Müvekkilim ağır tahrik altında kalmıştır. Böyle bir olay keşke yaşanmadaydı. Ancak burada bir olay yok. Olay yaratılmıştır. Bütün ahlak değerlerimiz çiğnenmiştir”dedi.

“TAHRİK ALTINDA SÖYLEDİ”

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Emre Kınay’ın, “Geri zekalı mısın?” şeklindeki sözlerini kışkırtma sonrası haksız tahrik altında söylediğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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