Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Emre Törün kadına şiddete karşı pedal çevirdi
Emre Törün kadına şiddete karşı pedal çevirdi
Oyuncu Emre Törün, kadına karşı şiddetin son bulması amacıyla düzenlenen Turuncu Pedalşörler etkinliğine katıldı. Katılımcılarla beraber bisiklet sürerek kadın mücadelesi için pedal çevirdiğini belirten oyuncu, “Kadına karşı her türlü şiddetin karşısındayız” mesajını verdi.
Magazin 1 Aralık 2019 - 10:34

Törün, 30 Kasım Cumartesi günü kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Turuncu Pedalşörler arasında yer alarak bisiklet konvoyuna katıldı. Kalamış Parkı'nda başlayan bisiklet sürüşünde, kadına yönelik her türlü cinsel, fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddetin kabul edilemez ve katlanılamaz olduğu vurgulandı.

“TOPLUMDA FARKINDALIK YARATMAK ADINA…”

Bisiklet pedallarını bu kez kadınlara yönelik şiddetin son bulması için çeviren ünlü oyuncu Emre Törün, “Bugün kadın erkek eşit bir dünya için bisikletlerimizi kaptık ve pedallarımızı bu sefer kadın mücadelesi için çevirdik. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşıyız ve bugün bunun için buradayız. Toplumda farkındalık yaratmak adına gerçekleştirilen böylesine hareketli ve aktif bir organizasyonda yer almak çok anlamlı” dedi.

Etiketler