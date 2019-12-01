Emre Törün kadına şiddete karşı pedal çevirdi

Törün, 30 Kasım Cumartesi günü kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Turuncu Pedalşörler arasında yer alarak bisiklet konvoyuna katıldı. Kalamış Parkı'nda başlayan bisiklet sürüşünde, kadına yönelik her türlü cinsel, fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddetin kabul edilemez ve katlanılamaz olduğu vurgulandı.

“TOPLUMDA FARKINDALIK YARATMAK ADINA…”

Bisiklet pedallarını bu kez kadınlara yönelik şiddetin son bulması için çeviren ünlü oyuncu Emre Törün, “Bugün kadın erkek eşit bir dünya için bisikletlerimizi kaptık ve pedallarımızı bu sefer kadın mücadelesi için çevirdik. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşıyız ve bugün bunun için buradayız. Toplumda farkındalık yaratmak adına gerçekleştirilen böylesine hareketli ve aktif bir organizasyonda yer almak çok anlamlı” dedi.