En Büyük Şaban filminin konusu… En Büyük Şaban ne zaman çekildi oyuncuları kimler?

Şaban, parklar’da çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır. Başrolde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULAR

Kemal Sunal : Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak Kamil

Hikmet Karagöz: Hikmet

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU

Kayseri'de köyün'de tarlasını satarak İstanbul’a köşeyi dönmek için gelen şaban amcası'nın oğlu'nu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bi kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban’la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiç bir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklar'da çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.