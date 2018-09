En güzel akım… Kraliçeler burada buluşuyor!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geride bıraktığımız gün düzenlenen Miss Turkey 2018 yarışmasının yankıları sürüyor. Birinci seçilen Şevval Şahin’in estetik operasyon geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından yarışma tartışmaya açılmış ve zaman içerisinde güzellik kavramının böylesine değişmiş olması eleştirilmişti. Bunun üzerine sosyal medyada başlayan bir akım yıllar içerisinde güzellik yarışmacı tacı takmış isimleri bir araya getirdi. İşte Çağla Şıkel’le öncesi sonrası olarak başlayan ve kısa zamanda yayılan o akıma katılan isimler ve fotoğraflarına düştükleri notlar:

Çağla Şıkel (1997 Missi Turkey birincisi)

İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi.

Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun

Demet Şener (1995 Miss Turkey birincisi)

Yıl 1995, kraliçelik tacımı taktığım an ve yıl 2018

Özlem Kaymaz (1992 Miss Turkey birincisi)

Türkiye Güzelleri; Halk bizleri o taçlar ile tanıdı… Ne heyecanlar yaşadık! Ne mutlu hepimize her birimiz kocaman yüreklerimizle dolu dolu hayatlar yaşadık. Kalplerimizin güzelliği, ürettiklerimiz, başardıklarımız ve duruşlarımız ile gönüllere taht kurduk. Bu sabah Çağla içini dökmüş, Pınar paylaşmış, Ben deseniz zaten duygusalım sevgili kızım ablalarının izinden yola yeni çıktı. Her birimiz önce o tacı kafamıza taktık sonra hayatlarımız, varoluşumuz taçların üzerine oturdu.

Pınar Tezcan (1996 Miss Turkey birincisi)

1996-2018 ne çabuk geçmiş zaman (Çağla Şıkel senden esinlendim)

Ebru Şallı (1995 Queen of Turkey birincisi)

Mutlu akşamlar… Türkiye güzelleri akımına ben de uyayım o halde… (Tosun tombalak yanaklarmış valla) Canım da hep yanımda Funda Şallı

Pınar Altuğ Atacan (1994 Miss Turkey birincisi)

Madem böyle bir akım var, aman eksik kalmayayım. Maalesef yarışma gecesinden taçlı fotoğraf bulamadım ama hemen ertesinde çekilmiş bir fotoğrafla şimdiki halim. Üstelik internetten hazır buldum, yapanın eline sağlık tüm Türkiye Güzellerine…

Yüksel Ak (2000 Miss Turkey birincisi)

2000- 2018

Sibel Tan (1988 Best Model Of Turkey birincisi)

Biz de kraliçe olarak bu akıma uyalım. Güzellik yarışmalarının gündemde olduğu şu zamanlarda gençlere tavsiyem, güzellik olarak özlerini korumaları ve eğitimlerine devam etmeleridir. Sevgiler. Şu an başımda sevgi tacını taşıyorum.

İpek Gümüşoğlu (1993 Star TV güzellik yarışması üçüncüsü)

Güzel bir akım oldu bu