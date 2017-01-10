Dubai’de Nurgül Yeşilçay rüzgarı
Arap Dünyasının en iyi ödüllerinden biri olan DIAFA’ya (Uluslararası Arap Festivali) katılan Nurgül Yeşilçay ödülünü aldı.
Dubai’de gerçekleştirilen törene katılan Yeşilçay, burada ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.
Yeşil kıyafeti ve takılarıyla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, ödül töreni öncesi kırmızı halı üzerindeki güzelliğiyle de büyüledi. Gecede bol bol eğlenen Nurgül Yeşilçay, Arap hayranlarının da büyük beğenisini kazandı.
Son güncelleme: 10:50 - 10.01.2017