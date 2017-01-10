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Dubai’de Nurgül Yeşilçay rüzgarı
Dubai’de Nurgül Yeşilçay rüzgarı
Arap Dünyasının en iyi ödüllerinden biri olan DIAFA’ya (Uluslararası Arap Festivali) katılan Nurgül Yeşilçay ödülünü aldı.
Magazin 10 Ocak 2017 - 10:16

Dubai’de gerçekleştirilen törene katılan Yeşilçay, burada ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

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Yeşil kıyafeti ve takılarıyla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, ödül töreni öncesi kırmızı halı üzerindeki güzelliğiyle de büyüledi. Gecede bol bol eğlenen Nurgül Yeşilçay, Arap hayranlarının da büyük beğenisini kazandı.

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Son güncelleme: 10:50 - 10.01.2017
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