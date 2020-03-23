31 Mayıs 2019’da vizyona giren Enes Batur: Gerçek Kahraman filmi yedi hafta vizyonda kaldı. Bu sürede 7 milyon 354 bin lira hasılata ulaştı. İşte Enes Batur: Gerçek Kahraman filminin konusu ve oyuncuları…

FİLMİN OYUNCULARI

Enes Batur (Enes Batur)

Ömer Başdoğan (Ömer)

Altan Erkekli (Master)

Damla Aslanalp (Işın)

Kanbolat Görkem Arslan (Tan Veyder)

Ebru Ojen Şahin (Ceyda)

Selin Deveci (Blackear)

Ramin Nezir (Blue Mask)

Resul Doğan (Resul)

Gökhan Güngör (Grubengas)

Cansu Bulut (Yaube)

Buket Dereoğlu (Alev Veyder)[2]

Rengin Samurçay (Şadiye)

Seyithan Özdemir (Barut)

Atilla Pekdemir (Atilla)

Atakan Özyurt (Atakan)

Bilal Hancı (Bilal)

Fatih Yasin (Fatih)

Halil Söyletmez (Halil)

Ruhi Çenet (Ruhi)

Şeyda Erdoğan (Şeyda)

Burak Güngör (Burak)

Buse Plan (Buse)

Murat Sungurtekin (Enes Batur'un amcası)

FİLMİN KONUSU

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur’un rol aldığı “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur’un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur’u Adalet Savaşçıları’na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz