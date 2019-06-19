Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusu ne? İşte Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncu kadrosu…
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi, Kamil Çetin tarafından yönetilen ve Youtuber Enes Batur’un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı yer almaktadır. Film, Türkiye’de 19 Ocak 2018’de vizyona girmiştir. Gösterimde kaldığı on bir hafta boyunca 1,4 milyon kişi tarafından izlendi ve ₺17,4 milyon hasılat elde etmişti.
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCU KADROSU
Enes Batur
Ceyda Düvenci
Bekir Aksoy
Bilal Hancı
Atakan Özyurt
Fatih Yasin
Uras Benlioğlu
Yusuf Aktaş
Baturay Anar
Başak Karahan
Kaya Giray
Berk Muhammet
Burak Güngör
Şeyda Erdoğan
Sude Çınar
Berk Güler
Duru Önver
Çağla Demirel
Efecan Koçyiğit