Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusu ne? İşte Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncu kadrosu…
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusu ne? İşte Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncu kadrosu…
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi, televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ünlü Youtuber'ın ilk filmi olan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi gişe de önemli bir başarı elde etmişti. Peki Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusu ne? İşte Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncu kadrosu...
Magazin 19 Haziran 2019 - 18:03

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi, Kamil Çetin tarafından yönetilen ve Youtuber Enes Batur’un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı yer almaktadır. Film, Türkiye’de 19 Ocak 2018’de vizyona girmiştir. Gösterimde kaldığı on bir hafta boyunca 1,4 milyon kişi tarafından izlendi ve ₺17,4 milyon hasılat elde etmişti.

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCU KADROSU

Enes Batur
Ceyda Düvenci
Bekir Aksoy
Bilal Hancı
Atakan Özyurt
Fatih Yasin
Uras Benlioğlu
Yusuf Aktaş
Baturay Anar
Başak Karahan
Kaya Giray
Berk Muhammet
Burak Güngör
Şeyda Erdoğan
Sude Çınar
Berk Güler
Duru Önver
Çağla Demirel
Efecan Koçyiğit

Etiketler