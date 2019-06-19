Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi, televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ünlü Youtuber'ın ilk filmi olan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi gişe de önemli bir başarı elde etmişti. Peki Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusu ne? İşte Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncu kadrosu...

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi, Kamil Çetin tarafından yönetilen ve Youtuber Enes Batur’un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı yer almaktadır. Film, Türkiye’de 19 Ocak 2018’de vizyona girmiştir. Gösterimde kaldığı on bir hafta boyunca 1,4 milyon kişi tarafından izlendi ve ₺17,4 milyon hasılat elde etmişti.

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCU KADROSU

Enes Batur

Ceyda Düvenci

Bekir Aksoy

Bilal Hancı

Atakan Özyurt

Fatih Yasin

Uras Benlioğlu

Yusuf Aktaş

Baturay Anar

Başak Karahan

Kaya Giray

Berk Muhammet

Burak Güngör

Şeyda Erdoğan

Sude Çınar

Berk Güler

Duru Önver

Çağla Demirel

Efecan Koçyiğit