Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? Konusu ve oyuncuları: Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filminde kimler oynuyor?

Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filmi vizyona girdiğinde aldığı kötü ve iyi eleştirilerle gündemde kalmıştı. Filmin oyuncuları ve konusu özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. İşte ayırntılar…
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ? KONUSU
Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur’a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes’in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ? OYUNCULARI
Enes Batur
Ceyda Düvenci
Bekir Aksoy
Bilal Hancı
Atakan Özyurt
Fatih Yasin
Uras Benlioğlu
Yusuf Aktaş