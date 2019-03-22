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Enes Batur kimdir, kaç yaşında? Enes Batur’un hayat hikayesi…
Enes Batur kimdir, kaç yaşında? Enes Batur’un hayat hikayesi…
Enes Batur, Youtube'da yer alan videolarının yanında oynadığı filmle de ilgi çekmişti. Peki Enes Batur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Youtuber Enes Batur'un hayat hikayesi ve merak edilenler...
Magazin 22 Mart 2019 - 15:25

Enes Batur, Türkiye’deki Youtuber’lar arasında en çok tanınanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Enes Batur kimdir sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Enes Batur’un hayatı hakkında ayrıntılar şu şekilde…

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ENES BATUR KİMDİR?

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube'da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018’de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018'in yaz aylarında ayrılık kararı aldı. Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yaşamını Antalya'da sürdüren Enes Batur, “İstanbul'a taşınacak mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.

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