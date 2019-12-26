“Enes Batur öldü” iddiasına yanıt! Enes Batur kimdir?

Enes Batur, Türkiye'deki Youtuber'lar arasında en çok tanınanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Enes Batur kimdir sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.