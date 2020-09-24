Enes Batur: Özür dilerim (Corona virüsünü yenen ünlüler)

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada 32 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüsü, son verilere göre bugüne kadar 981 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 23 milyon bin kişiyi geçti. Sağlığına kavuşan bu isimlerin arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Son olarak sosyal medya fenomeni Enes Batur corona virüsü yendiğini duyurdu. İşte corona virüsü yenen ünlü isimler...

ENES BATUR

Corona virüsüne yakalanan ve karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine kız arkadaşı Ece Naz Üçer ile polis tarafından İstanbul Sancaktepe’de bulunan öğrenci yurduna yerleştirilen sosyal medya fenomeni Enes Batur, hastalığı yendi.

Karantina döneminin bitmesiyle evinin bahçesinde sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Enes Batur, “Testim negatif çıktı. KYK’dan ayrılıyorum umarım ev arkadaşlarımla mutlu olurum. Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim” dedi.

ROBERT PATTİNSON

Alacakaranlık serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson corona virüsüne yakalandığını açıkladıktan sonra ilk kez görüntülendi. Bir süredir karantinada olan oyuncu sevgilisi Suki Waterhouse ile parkta yürüyüş yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Pattinson’un sevgilisi ile samimi halleri, hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı.



TOM HANKS VE EŞİ RİTA WİLSON

Rita Wilson, iyileştikten sonra katıldığı bir programda corona virüsü deneyimini anlattı. “Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı” diyen Wilson, “Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” diye konuştu.

Wilson, Hollywood yıldızı eşi Tom Hanks’in yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Tom’un ateşi 39 dereceye çıktı. Hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hissetti. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi. Ateşi o kadar yüksek olmasa da bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı.”

SÜHER VE GÜHER PEKİNEL KARDEŞLER

Uluslararası üne sahip tek yumurta ikizi piyano sanatçıları Pekinel kardeşler de coronaya yakalandı. Süher ve Güher Pekinel, evlerinde gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuştu.

PİNK

ABD’li şarkıcı Pink oğluyla birlikte yaşadığı süreci “Son üç hafta boyunca (Jameson’ın) belirtilerini ve kendiminkileri bir günlüğe kaydettim. Üç hafta sonra hâlâ (yüksek) ateşi var. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi. Başlangıçta hep ‘Eğer gençseniz…’, ‘Bu 65 yaş ve üstüne…’, ‘Çocukların hepsi güvende’ gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten çok hastaydı ve bu korkutucu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm. Ama bu kesin değil. Kimse güvende değil” diye anlattı.

FATİH TERİM



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1 aydır mücadele ettiği corona virüsünü yendiğini Instagram’daki canlı yayında açıkladı. Tedavi sürecinde kilo verdiği gözlenen Terim, “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah” dedi.



DEMET SAĞIROĞLU

Coronayı yendiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran şarkıcı Demet Sağıroğlu, “Ben iyileştim arkadaşlar. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına” dedi.