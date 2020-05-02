Enes Batur’a kötü haber! Artık zirvede değil…

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan 'bireysel kullanıcı' unvanını yitirdi. Batur'u geride bırakan kanal ise 14.2 milyon aboneye sahip bir çocuk kanalı oldu.

Yayınladığı videolar ile dikkat çeken Enes Batur, YouTube’da 12 milyon 700’ü aşkın abone ile en fazla aboneye sahip bireysel kanalın sahibiydi.

Türkiye’nin en popüler YouTuber'larından birisi olan Batur, Cem Yılmaz, Oha Diyorum, Orkun Işıtmak gibi birçok kanalın üstünde yer alıyordu.

OYUNCAK AVI BATUR’U GEÇTİ

Ancak Batur’u da zirvede indiren bir kanal ortaya çıktı. O kanalın ismi ise Oyuncak Avı’ydı. Webtekno’nun haberine göre 2014 yılından beri YouTube'da var olan Oyuncak Avı isimli kanal, şu anda 14,2 milyon abone sayısıyla netd müzik'in kurumsal kanalının ardından YouTube Türkiye'nin en çok aboneye sahip olan 2. kanalı konumunda yer alıyor.