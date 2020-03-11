Enes Batur’a Youtube yasağı! Enes Batur’un video yüklemesi yasaklandı…

Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber'larından biri olan Enes Batur, YouTube tarafından video yükleme cezası aldı. Batur, Instagram hesabı üzerinden hakkında çıkarılan yasakla ilgili konuştu.

Yaşanan olayın ardından Enes Batur, verilen cezanın haksız yere olduğunu savundu. Türkiye’nin en çok izlenen ve en popüler YouTuber’larından biri olan Enes Batur, geçmiş tarihli bir paylaşımı üzerinden bir ceza aldı ve YouTube’a video yüklenmesi yasaklandı. Enes Batur, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda; bir kaç günlük video içeriğinin hazır olduğunu, ancak aldığı ceza nedeniyle bunları yükleyemediğini de açıkladı ve “Emeklerimiz çöp oluyor” ifadelerini kullandı. YouTube tarafından verilen cezanın ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.