Enes Batur’un kafaları karıştıran evliliği
Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden düğün hazırlıklarına dair paylaşım yapan ünlü Youtuber Enes Batur, dün akşam sevgilisi Tulu Bacı ile evlendi.
Enes Batur’un evlilik paylaşımları, takipçilerini ikna etmek için yeterli olmadı.
Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesine paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu.
Dün akşam gerçekleşen bir törenle dünyaevine giren Batur, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ancak takipçileri filmi için vizyon zamanını bekleyen Batur’un bu görüntülerinin filmle ilgili bir çalışma olduğunu düşündü.