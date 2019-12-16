Engin Akyürek kimdir? Engin Akyürek hangi film ve dizilerde oynadı?

Engin Akyürek 12 Ekim 1981 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Engin Akyürek 2004 yılında katıldığı "Türkiye'nin Yıldızları" yarışması ile ilk kez ekran önüne çıktı. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu kimdir merak ediliyor. İşte Engin Akyürek'in hayatı...

Ünü yurt dışına kadar yayılan Engin Akyürek en büyük çıkışını Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisiyle yaptı. Son dönemde ekranda pek görülmeyen Engin Akyürek 2019 yılında Sefirin kızı dizisi ile geri döndü. İşte “Engin Akyürek kimdir” sorusunun yanıtı ve rol aldığı yapımlar…

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’ da doğmuştur. Aslen Erzincan – Tercanlıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Engin Akyürek’in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek’in hayalinde futbolcu olmak varmış. Engin Akyürek, fanatik Beşiktaş taraftarıdır. Liseyi okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümününden mezun olmuştur. Engin Akyürek, üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenip, birçok oyunda rol almıştır. 2004 yılında”Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasına katılan Engin Akyürek, yarışmada birinci olup sanat dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma, hayatının dönüm noktası olmuş ve oyunculuk camiasına girmesine etken olmuştur. Yarışma sonrası kendisine dizi teklifleri geldi. “Yabancı Damat” adlı dizide Kadir rolünü üstlenerek ilk oyunculuk deneyimini kazanmış oldu. Üstün başarısı ve yakışıklılığıyla kendisine hayran kitlesi oluşturdu. En büyük çıkışı Fatmagül’ün Suç Ne? adlı dizisindeki Kerem rolüyle yaptı.

Engin Akyürek’in Ödülleri

2006 yılında ÇASOD Oyunculuk Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçıunvanını aldı.

2007 yılında 39. Siyad Türk Sineması Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçı unvanını aldı.

2012 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Fatmagül’ün Suçu Ne? adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2014 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Kara Para Aşk adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Engin Akyürek’in Rol Aldığı Sinema Filmleri

2006 yılında “Kader” adlı sinema filmde Cevat karakterini canlandırdı.

2014 yılında “Bir Küçük Eylül Meselesi” adlı sinema filmde Tekin karakterini canlandırdı.

Engin Akyürek’in Rol Aldığı Diziler

2004-2007 yıllar arasında “Yalancı Damat” adlı dizide Kadir Sadıkoğlu rolünde oynadı.

2007 yılında “Karayılan” adlı dizide Nizipli rolünde oynadı.

2009 yılında “Bir Bulut Olsam” adlı dizide Mustafa Bulut rolünde oynadı.

2010-2012 yıllar arasında “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide Kerim Ilgaz rolünde oynadı.

2014-2015 yıllar arasında “Kara Para Aşk” adlı dizide Ömer Demir rolünde oynadı.

2017 yılında “Ölene Kadar” adlı dizide Dağhan rolünü canlandırmaktadır.