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Engin Altan Düzyatan çektiği belgeselin yakında yayınlanacağını söyledi
Engin Altan Düzyatan çektiği belgeselin yakında yayınlanacağını söyledi
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, menajeri ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Düzyatan, çekmiş olduğu belgeselin yakında yayınlanacağını söyledi...
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Şubat 2020 - 07:03

Ekranların sevilen ismi Engin Altan Düzyatan, önceki gün menajeriyle birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Uzun bir süre toplantı yapıp sohbet eden Düzyatan, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi ve projelerinden bahsetti. Düzyatan “Menajerimle kısa bir toplantı yapıp sohbet ettik. Önümüzdeki günlerde çekmiş olduğumuz belgesel çıkacak. Fotoğraf sergisi bu planlarımız arasında ama net bir şey henüz yok” dedi.