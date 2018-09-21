Engin Altan Düzyatan “Gereken fedakarlığı yaparım”

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Yakın zamanda ikinci kez baba olan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Dostları ile birlikte keyifli bir şekilde sohbet eden Düzyatan, mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

“BİLİMSEL İLERLİYORUZ”



Düzyatan, muhabirlerin “Kızınız dünyaya geldikten sonra oğlunuz Emir kıskanıyor mu?” sorusuna “Biz o konuda baya bilimsel ilerliyoruz. Pedagoglarla çalışıyoruz çok şükür hiçbir sıkıntı yok çok mutluyuz“ dedi. Ülkemizde olan döviz artışı sonrası aldığı ücrette indirime gitmesi istenmesi durumunda tepkisinin ne olacağı sorusu üzerine Düzyatan “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor olabilir böyle bir şey karşısında gereken fedakarlığı yaparım“ dedi.

