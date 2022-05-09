Engin Altan Düzyatan ihaleyi kaybetti

İznik'teki arazisini genişletmek isteyen oyuncu Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti.

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Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nden arazi alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yerini genişletmek istedi.

İznik Milli Emlak’ta gerçekleştirilen ihaleye koltuk değnekleriyle giden oyuncu, 60 bin lira ile başlayan ihaleyi, 550 bin lira ile en yüksek fiyat veren Aziz Çalık’a kaybetti.

‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde ‘Oruç Reis’ karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan geçen hafta sette at üzerindeyken başka bir atın kendisine çarpması sonucu sakatlanmıştı.