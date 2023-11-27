Engin Altan Düzyatan, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile bir araya geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemeye giden oyuncu Engin Altan Düzyatan, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Formula 1’de sezonun son yarışını izlemek için Abu Dabi’ye giden oyuncu Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi.
Düzyatan, Rus model Irina Shayk ve Avustralyalı sanatçı Chris Hemsworth ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Düzyatan, iki yıldızla ayaküstü sohbet etti.
Bu arada Formula 1 Abu Dabi Grand Prix’sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.