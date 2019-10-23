Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşındadır?

Geçtiğimiz sezonlarda Diriliş Ertuğrul’da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın hayatı merak ediliyor. Engin Altan Düzyatan, Kurşun isimli diziyle yeniden ekranda yer alacak. Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar evlenmiştir. Birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda yer alan oyuncu 40 yaşındadır. İşte başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında merak edilen detaylar....

Engin Altan Düzyatan, son dönemlerin en popüler oyuncularından biri… Düzyatan, 26 Temmuz, 1979’da İzmir’de dünyaya geldi. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne girdi.

2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul’a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu’nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda bir oyun yönetmiştir.

Engin Altan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanmıştır.

DAHA ÖNCE ROL ALDIĞI FİLMLER

Kalbin Zamanı (2004)

Beyza’nın Kadınları (2005)

Cin Geçidi (2008)

Mezuniyet (2009)

Romantik Komedi (2009)

New York’ta Beş Minare (2010)

Bir Avuç Deniz (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Aziz Ayşe (2012)

Bu Son Olsun (2012)

Max Maceraları : Krallığın Doğuşu (2012)

Max Maceraları : Krallığa Yolculuk (2013)

Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2013)

Romantik Komedi: Bekarlığa Veda (2013)

Ve Panayır Köyden Gider (2015)

Bilal: Özgürlüğün Sesi (2017)