Engin Altan Düzyatan kolları sıvadı, aktivite hazırladı!

Corona virüsü salgınından korunmak adına ailece ev karantinasında olan Düzyatan çifti, çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek adına pek çok etkinlik yapıyor.

Neslişah Düzyatan sosyal medya hesabından “Dijital hayattan tamamen uzak, kaliteli vakit geçirmek için bilimum aktivite” notuyla yaptığı paylaşımda çocukları için hazırladıkları etkinlikleri gözler önüne serdi.

Neslişah’ın hesabından yaptığı paylaşımda evdeki malzemelerden ne kadar farklı ve renkli bir dünya kurulabileceği görülüyor. Engin Altan Düzyatan’ın çocukları için yaptığı hazırlıklar da hayranları tarafından çok beğenildi.

“EVDE NE KULLANILMIYORSA”

Çocuklarının karantina sürecinde sıkılmamaları adına gayret gösteren Neslişah ve Engin evde kullanılmayan eşyalardan çocuklara uçak ve denizaltı bile yaptı. Neslişah Düzyatan o çalışmaları: “Evdeki 15. günümüzde aktivitelerden; 1 adet uçak bir adet denizaltımız kalkışa hazırdır. Malzemeler: evde ne kullanılmıyorsa” notuyla paylaştı. Neslişah ayrıca eşi Engin Altan Düzyatan’ın çalışma anını kayda aldı ve o anları şu sözlerle paylaştı:

“Ben bir sihirbazla evliyim. Günlerdir kapandığımız evimizde bana her an huzur veren, çocuklarımın bir an olsun sıkılmasına izin vermeyen Sahneler kapalı olsa da çocuklarına özel gösteriler yapan canım kocam”