Engin Altan Düzyatan paylaştı baldızı Aslışah’tan yorum geldi

Kurşun adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan’ın yeni imajı pek çok kesim tarafından beğenilirken bir o kadar da eleştiri aldı. Düzyatan kısa kesilmiş saçları ve bıyıklı görüntüsüyle dikkat çekerken instagram hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni geldi. Bu beğeniler arasında dikkat çekenlerden biri de Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’dan gelen paylaşım oldu. Aslışah eniştesinin yeni imajıyla ilgili olarak ateş emojisi koydu ve ‘yeni imajın yakıyor’ göndermesi yaptı.