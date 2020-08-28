Engin Altan Düzyatan’ı rahatsız eden olay

Diriliş Ertuğrul dizisi ile oyunculuk kariyerinde büyük bir adım atan Engin Altan Düzyatan, dizisi bittikten sonra vaktinin tamanını ailesine ayırmıştı. Düzyatan geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Çıkışta ise kendisini rahatsız eden bir olay yaşadı.

Şimdilerde Barbaros adlı diziyle yeniden ekranlara döneceği konuşulan oyuncu Engin Altan Düzyatan fazlaca ortalarda görünmeyi sevmeyen bir isim. Sosyal medya hesabından zaman zaman özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Düzyatan bu defa yakın arkadaşı Ralf Tezman ve eşi Neslişah Alkoçlar ile çıktığı bir yemek sonrası görüntülendi.

Bebek’te bir mekanda akşam yemeği yiyerek sohbet etme fırsatı bulan oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Arabasının arka koltuğuna geçerek eşinin yanına oturan Engin Altan Düzyatan’ı, yoldan geçen bir vatandaş arabasının camına vurarak kendisiyle konuşmak ve fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Düzyatan yemek sonrası yaşanan bu duruma bir tepki vermemeyi tercih etti ve camına vuran kişiyle yüz yüze gelmedi.

Yaşadığı taciz sonrasında yakışıklı oyuncu büyük bir şaşkınlık yaşarken şoförü hızla gaza basarak uzaklaştı.