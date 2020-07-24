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Engin Altan Düzyatan’dan anlamlı çağrı
Engin Altan Düzyatan’dan anlamlı çağrı
Şu sıralar Barbaros dizisiyle ekranlara döneceği konuşulan Engin Altan Düzyatan doğum günü için hediye yerine bağış istedi.
Magazin 24 Temmuz 2020 - 16:50

Engin Altan Düzyatan, sevenlerinden doğum günü hediyesi almak yerine Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası açarak sevenlerinden oraya bağış yapmalarını rica etti.

ANLAMLI DESTEK

Düzyatan açıklamasında “Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası açtım. ⁣Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz’a kadar açık kalacak.⁣ Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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