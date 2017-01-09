Engin Altan Düzyatan’dan duygusal paylaşım

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‘Diriliş Ertuğrul’ dizisiyle büyük bir başarı yakalayan Engin Altan Düzyatan, aynı zamanda magazin dünyasının örnek babaları arasında gösteriliyor. Setten kalan tüm vaktini, Neslişah Alkoçlar ile olan evliliğinden doğan çocuğuna ayıran Düzyatan, oğlunun doğum gününü de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. İstanbul’u kaplayan bembeyaz örtünün fon oluşturduğu bir kare paylaşan Engin Altan Düzyatan şunları yazdı: “Bugün Emir Aras 1 yaşında.. İyi ki doğdun, hayatımızın anlamı oldun.”