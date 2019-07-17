Engin Altan Düzyatan’dan yine bir dönem dizisi!

Diriliş dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile büyük beğeni kazanan oyuncu Engin Altan Düzyatan yeni bir dönem dizisi için kolları sıvadı.

Diriliş Ertuğrul, Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan ve izlenme rekorları kıran yapımlar arasındaki yerini aldı. TRT 1 ekranlarında 2 sezon devam eden dizi unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti. Dizide Osmanlı Devleti’nin kurucu Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, bu dizi ile kariyerinde zirveye çıktı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

KENDİSİNE SUNULAN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRDİ

Dizi boyunca hiçbir film teklifini kabul etmeyen Engin Altan Düzyatan, projenin bitmesiyle ard arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre başarılı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak. Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan’ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak. Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak.