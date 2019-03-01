Engin Altan Düzyatan’ı ‘elleri’ ele verdi

Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan bir yandan da kariyerinde emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası 39 yaşındaki Düzyatan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma belkide hiç beklemediği yorumlar aldı. Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri Engin Altan Düzyatan’a elleri üzerinden yorumlarda bulundular ve yaşlılık yorumları yaptılar. İşte Düzyatan’ın o karesine yapılan yorumlar:

“Ellerine bakınca ömrün gelip geçici olduğunu anlıyor insan.ama geride yiğidin namı eseri kalırsa ölümsüz bir miras olur”

“Eller! Yaşlanmış mı ne?”

“Adam dizide yaşlandı”

“Adam yaşlansa da tarz baba”