Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Engin Altan Düzyatan’ı ‘elleri’ ele verdi
Engin Altan Düzyatan’ı ‘elleri’ ele verdi
Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlılığa gönderme yapılan yorumlarla da karşılaştı.
Magazin 1 Mart 2019 - 12:57

Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan bir yandan da kariyerinde emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası 39 yaşındaki Düzyatan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma belkide hiç beklemediği yorumlar aldı. Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri Engin Altan Düzyatan’a elleri üzerinden yorumlarda bulundular ve yaşlılık yorumları yaptılar. İşte Düzyatan’ın o karesine yapılan yorumlar:

“Ellerine bakınca ömrün gelip geçici olduğunu anlıyor insan.ama geride yiğidin namı eseri kalırsa ölümsüz bir miras olur”

“Eller! Yaşlanmış mı ne?”

“Adam dizide yaşlandı”

“Adam yaşlansa da tarz baba”

İLGİLİ HABERDiriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'a dair ayrılık iddiası!