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Engin Altan, hayatını kaybeden arkadaşı hakkında konuştu
Engin Altan, hayatını kaybeden arkadaşı hakkında konuştu
Oyuncu Engin Altan Düzyatan vefat eden rol arkadaşı Arda Öziri'nin ardından açıklamada bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Mayıs 2018 - 07:50

Önceki akşam bir balıkçıda eşi Neslişah Düzyatan, Gülşah, Ender Alkoçlar ile iftar yemeği yiyen Engin Altan Düzyatan mekan çıkışı, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde birlikte rol aldığı ve hem çocukluk hem de okul arkadaşı olan Arda Öziri’nin motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi hakkında muhabirlerin kendisine yönelttiği sorular karşısında şunları söyledi:

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“Kaybımız çok büyük canım arkadaşıma Allah’tan rahmet diliyorum. Oyuncu camiasının ve ailesinin başı sağolsun hâlâ inanamıyorum çok üzgünüm”… Duygularını açıklayan Düzyatan’ın yaşanan olaydan ne kadar üzüntü duyduğu yüzüne de yansımıştı.

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