Engin Günaydın güvenlik önlemi almadan trafiğe çıktı
Bir dönemin fenomenleşen dizisi Avrupa Yakası’nda Burhan Altıntop rolüyle adını binlerce kişiye duyurmayı başaran oyuncu Engin Günaydın önceki gün Cihangir’de objektiflere yansıdı.
ÖNLEM ALMADAN TRAFİĞE ÇIKTI
Muhabirleri görünce koşar adım mekana giren Günaydın, “Teşekkür ederim arkadaşlar, başka zaman konuşuruz” diyerek soruları geçiştirdi. Kask takmayan ve sadece şapkası ile motor kullanan oyuncunun, hiç bir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.