Engin Hepileri: Bunun için dünyaya gelmişiz

Engin Hepileri: Bunun için dünyaya gelmişiz

Oyuncu Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci ve oğlu Can ile Akmerkez'deydi.

Eczaneden alışveriş yapan eşinin bekleyen ve sorulan soruları yanıtlayan Hepileri, “Can uyuyor, sessiz olalım” diyerek gazetecilere ricada bulundu. Beyza Şekerci de, “15 gün sonra, bir yaşına girecek nasıl geçiyor zaman anlamadık” diye konuştu.

Baba olmanın anlatılamayacağını dile getiren Engin Hepileri, “Her çocuk sahibi olan arkadaşımız. Sakın bekleme hemen yap diyordu. Tabi bilemiyorduk böyle bir duygu olduğunu, doğduğunda anladık. Dünyaya bunun için gelmişiz. Çok farklıymış” diyerek sözlerini noktaladı.