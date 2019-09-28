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Engin Hepileri: Bunun için dünyaya gelmişiz
Engin Hepileri: Bunun için dünyaya gelmişiz
Oyuncu Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci ve oğlu Can ile Akmerkez'deydi.
Emre ÇEVİK
Magazin 28 Eylül 2019 - 08:56

Eczaneden alışveriş yapan eşinin bekleyen ve sorulan soruları yanıtlayan Hepileri, “Can uyuyor, sessiz olalım” diyerek gazetecilere ricada bulundu. Beyza Şekerci de, “15 gün sonra, bir yaşına girecek nasıl geçiyor zaman anlamadık” diye konuştu.

Baba olmanın anlatılamayacağını dile getiren Engin Hepileri, “Her çocuk sahibi olan arkadaşımız. Sakın bekleme hemen yap diyordu. Tabi bilemiyorduk böyle bir duygu olduğunu, doğduğunda anladık. Dünyaya bunun için gelmişiz. Çok farklıymış” diyerek sözlerini noktaladı.

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