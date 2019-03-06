Engin Hepileri: İlişkimizde bambaşka bir yere geldik

Beş ayda doğum kilolarını hızlıca atan Şekerci; “Çok şükür çok güzel bir süreç geçirdim. Böyle olsa insan defalarca doğururmuş. İlk üç ay zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor. Engin'e benzemesini çok istiyordum. Karnımda hareket edince hemen ona bakıyordum” derken Hepileri ise babalıkla alakalı; “Eşime süper kahraman diyorum ben. Uykusuz geceler falan inanılmaz bir şey. Çok acayip bir dönemden geçmiş durumdayız. Hem yaşam tecrübesi hem de ilişkimizde bambaşka yere geldik” şekilde konuştu. Şekerci'nin oğlunun ve eşinin isimlerini kolye olarak takması dikkat çekti. Öte yandan çifte ünlü anne ve babaların doğmamış bebeklerine sosyal medya hesabı açması hatırlatılınca Şekerci; “Aslında ismi koruma amaçlı bir şey. Dayısı alacağım dedi ne yaptı bilmiyoruz. İsim hakkını internette başkası alacağına bizim almamız daha doğru diye düşünüyorum” dedi.